الداخلية: غرامة 40 ألف ريال تنتظر التجمعات المخالفة.. تتضاعف عند التكرار

جددت وزارة الداخلية تأكيد أن التجمعات لأغراض اجتماعية (العزاء والحفلات...)، لأكثر من 50 شخصًا، مخالفٌ للإجراءات الوقائية التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن العقوبة تصل إلى 40 ألف ريال وتتضاعف في حال التكرار.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، عبر موقع «تويتر»: «التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوهما، لأكثر من (50) شخصًا، مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)».

وأشارت إلى أن عقوبة المنشأة أو المسؤول في المرة الأولى تصل إلى 40 ألف ريال، وتتضاعف في حالة التكرار. أما عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك فتصل إلى 5 آلاف ريال، وتتضاعف أيضًا في حالات التكرار.

واستكملت أنه إذا كانت المنشأة تابعة لقطاع خاص، وتم تكرارها للمرة الأولى يتم الغلق 3 أشهر، وحال تكرارها للمرة الثانية يتم الإغلاق 6 أشهر.

ونوهت الوزارة لكل من يعلم بأي تجمع مخالف، إبلاغ الجهة المختصة عن مكانه، على الرقم المجاني 999 بجميع المناطق باستثناء مكة والرياض اللتين يكون الإبلاغ فيهما على الرقم 911.

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