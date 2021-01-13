نجاح عملية ترميم كسر بمفصل الحوض الخلفي لثلاثيني بمستشفى أبوعريش العام

نجح مستشفى محافظة أبوعريش العام في ترميم وتثبيت كسر متفتت بمفصل الحوض الخلفي لمصاب ثلاثيني بواسطة شريحة ومسامير تثبيت.

وأوضحت صحة جازان أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وكان يعاني من خلع في مفصل الحوض الأيسر وكسر متفتت في الجزء الخلفي من الحوض نتيجة حادث مروري وعلى الفور قام الفريق بالتدخل الجراحي وإجراء عملية جراحية له وتكللت بالنجاح.

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