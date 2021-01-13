«الموارد البشرية»: انتهاء العمل بالمادة 41 المدرجة باللائحة التنفيذية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440هـ.

وقال الحساب الرسمي للموارد البشرية، عبر موقع «تويتر»: «تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440 هـ التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة، ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا».