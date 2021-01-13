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«الموارد البشرية»: انتهاء العمل بالمادة 41 المدرجة باللائحة التنفيذية

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الرياض - محمد عبدالله - أضيفت في ظل ظروف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440هـ.

وقال الحساب الرسمي للموارد البشرية، عبر موقع «تويتر»: «تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440 هـ التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة، ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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