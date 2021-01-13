أمانة جدة تتلف 3 آلاف كلجم من الأسماك الفاسدة

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف لا يحمل ترخيصاً عبارة عن "حوش" مسور على مساحة 3000 كم يستخدم لتخزين الأسماك بطرق غير نظامية أو صحية حيث جرى اتخاذ اللازم حياله من مصادرة وإتلاف للأسماك وإغلاق الموقع.
وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.
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