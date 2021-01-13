السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5.049 كرتون تمور في محافظات مأرب والحديدة وتعز

المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 5.049 كرتون تمور في عدة محافظات يمنية.

وجرى توزيع 1.099 كرتون تمور للنازحين في مدينة مأرب استفاد منها 1.099 أسرة، وتوزيع 1.700 كرتون تمور للنازحين والفئات الأشد ضعفا في مديرية المظفر بمحافظة تعز استفاد منها 1.700 أسرة، فيما تم توزيع 2.250 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديرية التحتيا بمحافظة الحديدة استفاد منها 2.250 أسرة.

ويأتي توزيع التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.