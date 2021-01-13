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الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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