- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.