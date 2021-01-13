الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.