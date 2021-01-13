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شكرا لقرائتكم الحالات الحرجة 307 والشرقية تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ45 إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحالات الحرجة 307 والشرقية تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ45 إصابة
إجمالي الإصابات 364271 توفي منهم 6304
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (156) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (356013) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (1954) حالة من بينها (307) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (364271) حالة، توفي منهم (6304) حالات.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (175) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ المنطقة الشرقية 45، الرياض 43، مكة المكرمة 43، المدينة المنورة 9.
كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة في المناطق التالية: