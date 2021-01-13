الموارد البشرية : إيقاف العمل بالمادة 41 من لائحة نظام العمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

ما هي المادة 41 ؟

يذكر أن المادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته ويمكن منحه إجازة دون أجر.

وأضافت الموارد البشرية في وقت سابق ردًا على أبرز الاستفسارات بشأن المادة، أن المنشأة يمكنها ترتيب ما تراه بشأن تلك الخيارات حسب مقتضيات العمل، وحسب احتياجها.

وقالت الوزارة إنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في أي إجراء تتخذه بحق العاملين لديها.

رد الموارد البشرية على أبرز الاستفسارات

وكانت الوزارة ردت في وقت سابق على عدد من الاستفسارات حول تطبيق هذه المادة.



