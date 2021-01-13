فيديو.. وزير الصحة: المشروعات الصحية الجديدة بالشمالية امتدادًا للنهضة التنموية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن تدشين 12 مشروعًا صحيًا في 3 محافظات بمنطقة الحدود الشمالية؛ اليوم استمرارًا للنهضة الصحية التي تشهدها مناطق المملكة.

وقال الربيعة إن المملكة تشهد نهضة تنموية وصحية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقدم معاليه الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بالمنطقة، وللشؤون الصحية على جهودها في الارتقاء بمستويات الأداء وتجويد الخدمات الصحية المقدمة وفق رؤية المملكة 2030.

المشروعات الصحية في الحدود الشمالية

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، دشن اليوم، عددًا من المشروعات الصحية في المنطقة للعام 2021 بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال.

وشملت المشروعات مبنى الموارد البشرية بمستشفى عرعر المركزي، وتطوير بيئة العمل بمركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان، وتطوير مركز الأمير عبدالله بن مساعد لطب وجراحة القلب، ومركز صحي جنوب الفيصلية، وإنشاء مراكز صحية بمحافظة رفحاء، في مركز الجميماء، ورفحاء الشرقي، والخشيبي، وكذلك تطوير بيئة الأعمال في مراكز رفحاء الشمالي، ومركز السكر والغدد الصماء.

أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة

بدوره نوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ورعاية أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتوفير اللقاحات للجميع.

وأشاد سموه بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت – بفضل من الله – ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معالي وزير الصحة والحرص من القائمين على الشؤون الصحية بالمنطقة.



