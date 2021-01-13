ابن عم الملكة إليزابيث يواجه السجن بسبب فعل مشين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يواجه ابن عم الملكة إليزابيث، سيمون باوز ليون، 34 عامًا، حكمًا بالسجن بعد أن اعتدى جنسيًا على ضيفة داخل منزل طفولة الملكة إليزابيث الأم، في قلعة جلاميس.

وقد اعترف سيمون بأنه مذنب بذهابه إلى غرفة الضيفة ومحاولة الاعتداء عليها؛ مبررًا ذلك بأنه لم يكن في وعيه، وقالت محامية الضحية، لين مانيون، إن المتهم يتقلد منصب إيرل ستراثمور، ويقيم في منزل أجداده في قلعة جلاميس، ويقسم وقته بين القلعة وبين ممتلكاته في لندن.

وتابعت: الأرستقراطي الثري، المعروف باسم سام وهو ابن عم الملكة إليزابيث وهو معروف أيضًا بأنه لا يكون في وعيه أغلب الأوقات بسبب إدمانه على الخمر، وكان يستضيف حفلة في عطلة نهاية الأسبوع وأقدم على فعلته المشينة في هذا الوقت.

وتم الإفراج بكفالة أمس عن سيمون لكن اسمه وُضع في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وقد تم تخفيف العقوبة لسبب غير معلوم حتى الآن، فمن المفترض أن تكون أقل عقوبة هي السجن لمدة 5 سنوات على الأقل، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

ومن جهة أخرى، فإن القضية لا زالت تُدرس وأمر القاضي بفحص القلعة التي استضافت الحفل الفاره الذي تضمن ركوب طائرات الهليكوبتر وصيد البط وجولة في القلعة.



