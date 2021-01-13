أمير الشمالية يناقش المشروعات الصحية وتوفير اللقاحات مع وزير الصحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

لقاء وزير الصحة مع أمير الشمالية

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تخص وزارة الصحة، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ورعاية أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتوفير اللقاحات للجميع .

دعم المشروعات الصحية

وأشاد سموه بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت – بفضل من الله – ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معالي وزير الصحة والحرص من القائمين على الشئون الصحية بالمنطقة .

من جانبه أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته للقطاع الصحي بالمنطقة.



