وزارة الداخلية تجدد التذكير بعقوبة التجمعات المخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية التقيد بالتعليمات الخاصة بتنظيم التجمعات في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوهما.

عقوبة التجمعات المخالفة

وقالت الداخلية إن مخالفة تعليمات التجمعات في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا تستوجب عقوبة المنشأة أو المسؤول في المرة الأولى بغرامة قدرها 40,000 وتضاعف في المرة الثانية وفي المرة الثالثة تضاعف العقوبة ويحال المسؤول للنيابة.

وأشارت إلى أن عقوبة الأفراد المشاركين أو الداعين أو المتسببين في التجمع تصل إلى 5 آلاف ريال في المرة الأولى، وتضاعف في المرة الثانية، ويحال الشخص للنيابة في المرة الثالثة.

وأضافت أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

وشددت أنه على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).



