الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجوازات السعودية أنه يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.

وقالت الجوازات : عبر منصة ⁧أبشر⁩ الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر

يذكر أنه لاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر يتم من خلال ما يلي: