قرض الزواج من بنك التسليف 《 قدم طلب الآن》2021

قرض الزواج من بنك التسليف والادخار السعودي هو أحد القروض التي تستهدف المواطنين لمساعدتهم في حمل تكاليف الزواج وفق شروط محددة قام بوضعها بنك التنمية الاجتماعية ولا يجوز الحصول على القرض بدون تلك الشروط، قرض الزواج هو أحد القروض التي لا يستطيع المستفيد منها الحصول على أحد القروض الأخرى مجتمعة معها.

كيفية الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

أولاً يجب الإطلاع على شروط بنك التنمية الاجتماعي.

يجب أن يقوم الراغب في الحصول على القرض بالتسجيل الإلكتروني ويكون هدف القرض محدد وواحد فقط من ( قرض زواج _ قرض الترميم _ قرض أسرة).

يجب موافقة الكفيل على الكفالة من خلال حسابة على بنك التنمية وبعد تقديم صاحب الطلب على القرض.

سيتم مراجعة الطلب ويتم الرد على العميل.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 70 عام عند انتهاء مدة القرض وألا يقل عن 21 عام.

أن يكون الزواج للمرة الأولى.

يستثنى من الشرط السابق من توفت عنه زوجته الوحيدة أو طلق قبل الدخول بها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

إن كانت تحمل جنسية مختلفة عن السابق ذكرهم يجب أخذ موافقة جهات الاختصاص.

أن لا يكون قد مضى أكثر من عامين هجريين على عقد النكاح.

أن يقدم عقد نكاح رسمي وموثق.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري 12500 ريال.

شروط تخص من تجاوز عمرهم 55 عام

في حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة التمويل وفقاً للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية * عدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

في حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

تقدم بطلب الآن للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

التقديم إلكترونياً ويتم بعد التسجيل على موقع بنك التنمية الاجتماعية وكتابة الاسم ورقم الهوية وأيميل صالح ورقم جوال لسهولة التواصل مع البنك، قال بنك التسليف أن يجب الدخول على الحسابات المسجلة على فترات متقاربة لمعرفة حالة الطلب والبدء في الإجراءات التالية.