اخبار السعوديه

«الموارد البشرية»: إيقاف العمل بالمادة 41 من نظام العمل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: إيقاف العمل بالمادة 41 من نظام العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الموارد البشرية انتهاء العمل بالمادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 1440/04/11 التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب .

وتضمنت «المادة 41» 3 حلول لأصحاب المنشآت وذلك بعد تقديم 70% من العاملين لديهم على نظام «ساند»، وهي تخفيض الأجر مع تخفيض ساعات العمل، أو إعطاء العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إعطاء العامل إجازة بدون راتب وتوقف عقده مؤقتاً مع بقائه على رأس العمل لحين انتهاء الظروف الاستثنائية.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا