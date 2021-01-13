شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في استكمال الدائري الثاني والثالث بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرعت أمانة العاصمة المقدسة في البدء بأعمال استكمال طريقي الدائري الثاني والثالث بمكة، وذلك بعد توقف العمل بهما لعدة أعوام، وبدأت أعمال استكمال الطريق الدائري الثاني بمكة، وتحديدا ضلعه الغربي، بالعمل على استكمال تقاطع شارع الكعكية مع شارع جرهم وشارع الطندباوي، بما في ذلك تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية وأعمال الإنارة.

كما شرعت أمانة العاصمة المقدسة في استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بتنفيذ عدة طرق وجسور ومنحدرات، منها تقاطع الدائري الثالث مع شارع الحج وشارع الجزائر وطريق الأمير سلطان بحي العزيزية.

يذكر أن هذين الطريقين توقف العمل بهما وتعثرا عدة مرات، الأمر الذي دعا أمانة العاصمة المقدسة لسحب المشروع من مقاوليه لعدم قدرتهما على الاستمرار في أعمال الإنشاء، ما أدى إلى تعثر المشروع، ومن ثم إسناده إلى مقاولين آخرين.