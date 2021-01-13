تنفيذ القصاص في سعودية ونيجيري.. قتلا «بندر الزهراني» بحديدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل حدًّا في جانيين بمنطقة مكة المكرمة، بعدما أقدم المدعو أحمد أبكر عثمان محمد (نيجيري الجنسية)، وهتون بنت علي ابن عبدالواحد مجيدة (سعودية الجنسية)، على قتل بندر بن مجحود بن سعيد الزهراني (سعودي الجنسية)، بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قتل المجني عليه، عبر دخولهما منزله متنكرين، والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة، أدت إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما. وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حدًّا لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، قبل تنفيذ حكم القتل حدًّا في الجانيين، اليوم الأربعاء، بمكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.