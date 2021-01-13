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حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين عبر البوابة الإلكترونية

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أنه لا يمكن ذلك عبر التطبيق

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين عبر الحساب الخاص بالبرنامج في 4 خطوات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن طريقة إجراء العملية.

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)».

وأضاف: «لا يمكنك إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكنك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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