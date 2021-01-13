حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين عبر البوابة الإلكترونية

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين عبر الحساب الخاص بالبرنامج في 4 خطوات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن طريقة إجراء العملية.

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)».

وأضاف: «لا يمكنك إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكنك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط:

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