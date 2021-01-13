انتشال جثمان مفقود حائل.. والدفاع المدني: وجدناه بسد وادي الأديرع

انتشلت المديرية العامة للدفاع المدني، جثمان شاب مفقود حائل، على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، صباح اليوم الأربعاء، على شاب فُقد خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا».

وأضاف: «وتم انتشال جثمانه من سد وادي الأديرع. وكانت الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث».

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