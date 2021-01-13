انتشال جثمان مفقود حائل.. والدفاع المدني: وجدناه بسد وادي الأديرع

الرياض - محمد عبدالله - بمشاركة الجهات الأمنية والهلال الأحمر وفرق تطوعية
انتشلت المديرية العامة للدفاع المدني، جثمان شاب مفقود حائل، على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، صباح اليوم الأربعاء، على شاب فُقد خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا».
وأضاف: «وتم انتشال جثمانه من سد وادي الأديرع. وكانت الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث».
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