«الجوازات» للخليجيين: رقم الدخول الموحد ينهي المعاملات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - أثناء الوجود في السعودية
أكدت الجوازات السعودية أن مواطني منطقة الخليج يمكنهم استخدام رقم الدخول الموحد لإنهاء المعاملات الحكومية أثناء الوجود في السعودية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع استخراج الرقم الخليجي الموحد من جوازات الدرعية؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عزيزي المواطن الخليجي، يمكنك استخدام رقم الدخول الموحد لإنهاء معاملاتك بالجهات الحكومية أثناء وجودك في المملكة العربية السعودية».
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