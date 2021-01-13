«الجوازات» للخليجيين: رقم الدخول الموحد ينهي المعاملات الحكومية

أكدت الجوازات السعودية أن مواطني منطقة الخليج يمكنهم استخدام رقم الدخول الموحد لإنهاء المعاملات الحكومية أثناء الوجود في السعودية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع استخراج الرقم الخليجي الموحد من جوازات الدرعية؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عزيزي المواطن الخليجي، يمكنك استخدام رقم الدخول الموحد لإنهاء معاملاتك بالجهات الحكومية أثناء وجودك في المملكة العربية السعودية».

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