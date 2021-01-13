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«الجوازات» للخليجيين: رقم الدخول الموحد ينهي المعاملات الحكومية

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الرياض - محمد عبدالله - أثناء الوجود في

أكدت الجوازات السعودية أن مواطني منطقة الخليج يمكنهم استخدام رقم الدخول الموحد لإنهاء المعاملات الحكومية أثناء الوجود في السعودية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع استخراج الرقم الخليجي الموحد من جوازات الدرعية؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عزيزي المواطن الخليجي، يمكنك استخدام رقم الدخول الموحد لإنهاء معاملاتك بالجهات الحكومية أثناء وجودك في المملكة العربية السعودية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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