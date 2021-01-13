«الجوازات السعودية»: استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر «معلق»

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي استفسار عن الهوية الرقمية في حال نسيان الهوية الوطنية في سفر دول الخليج، هل الهوية الرقمية تغنيني عن الهوية في السفر لدول الخليج؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر».

وعن تأشيرة الذهاب والعودة، أوضحت الجوازات أن «التعليمات تقضي بإلغاء التأشيرة قبل انتهائها عند عدم الرغبة في الاستفادة منها لتفادي الغرامة».

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «في حال لم يتم استخدام تأشيرة الخروج والعودة فهل يمكن تمديدها قبل موعد انتهائها؟ أم يجب إلغاؤها وإصدار تأشيرة جديدة؟».

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