

تونس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

عقد اتحادُ إذاعات الدول العربية اليوم، عن بعد باستعمال منظومة زووم، اجتماعاتِ الدورة الأربعين للجمعية العامة للاتحاد بمشاركة ممثلين عن الهيئات الإذاعية والتلفزيونية في الدول الأعضاء من بينها المملكة.

وأفادت مصادرُ في الاتحاد من مقره في العاصمة التونسية، أن الدورة ناقشت حصيلة أنشطة الاتحاد والمشروعات والبرامج التي أنجزها خلال العام الحالي، ونظرت في ملامح خطة عمل الاتحاد للعام المقبل، كما نظر الاجتماع في تشكيل المجلس التنفيذي للشؤون الطارئة لدورتي سنتي 2021 و2022.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد في مختلف المجالات وعلى تقرير اللجنة الدائمة للشؤون الهندسية، بالإضافة إلى العضوية في الاتحاد.

واطلع المشاركون في الاجتماع، على الترشيحات لمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، كما تخلل اجتماعاتِ الجمعية العامة حوارٌ مهنيٌّ حول الإعلام في زمن جائحة كوفيد 19 "الضوابط والتوازنات".

وكان الاتحاد قد عقد أمس الأول أعمال الدورة 104 للمجلس التنفيذي عبر منظومة "زووم" بمشاركة ممثلي الهيئات الأعضاء من بينها المملكة، وقد بحث المجتمعون النشاطات والإنجازات التي رعاها الاتحاد خلال السنة الماضية كما تم النظر في دراسة مقدمة حول آلية عقد الاجتماعات وإنجاز بعض الدورات التدريبية عن بعد.

كما اطلع الاجتماع على نشاط المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج والمركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني.

// انتهى //

14:36ت م

0067





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.