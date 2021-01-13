السعودية اليوم / إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية



القاهرة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أغلقت هيئةُ موانئ البحر الأحمر المصرية اليوم ثلاثةَ موانئ بمحافظة السويس وهي "الزيتيات والأدبية والسخنة" بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئةُ في بيان اليوم، أنَّ قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرًا إلى إيقاف الأنشطة البحرية كافة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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14:32ت م

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