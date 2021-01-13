السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس الشركة الحديثة للتكنولوجيا ومدير جمعية "خيرات"



الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا العضو الفخري لجمعية "خيرات" لحفظ النعمة المهندس فرحان بن نايف الجربا والمشرف العام على جمعية "خيرات" لحفظ النعمة عبدالله السبيعي .

واستعرض السبيعي إنجازات الجمعية بالإحصائيات إضافة إلى البرامج الخيرية خلال العام الماضي وتجديد الشراكة بين جمعية " خيرات " والشركة الحديثة للتكنولوجيا.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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14:19ت م

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