السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات



الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي محافظ الهيئة

وأطلع الدكتور القصبي سمو أمير منطقة الرياض على ترتيبات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الذي سيرعاه سموه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، يوم الاثنين 5 / 6 / 1442هـ الموافق 18 / 1 / 2021م ، في دورته الخامسة ويقام على هامشه ملتقى افتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي .

// انتهى //

14:11ت م

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الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.وأطلع الدكتور القصبي سمو أمير منطقة الرياض على ترتيبات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الذي سيرعاه سموه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، يوم الاثنين 5 / 6 / 1442هـ الموافق 18 / 1 / 2021م ، في دورته الخامسة ويقام على هامشه ملتقى افتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي .// انتهى //14:11ت م0059

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