السعودية اليوم / ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت السلطاتُ الصحية في ليبيا 640 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة في ليبيا بلغ 106670 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1629.

// انتهى //

13:32ت م

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طرابلس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت السلطاتُ الصحية في ليبيا 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 7 وَفَيَات .وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة في ليبيا بلغ 106670 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1629.// انتهى //13:32ت م0056

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