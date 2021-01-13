السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الطالبة دانة التمياط لتأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي



رفحاء 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، الطالبة دانة بنت عقاب التمياط بمناسبة تأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج .

وأكد سموه أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية .

// انتهى //

13:31ت م

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