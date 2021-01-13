السعودية اليوم / روسيا تسجل 22850 إصابة بكورونا



موسكو 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 22850 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3471053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 63370 وفاة، مشيرة إلى شفاء 28658 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2854088 حالة.

// انتهى //

13:25ت م

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موسكو 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 22850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 566 وفاة.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3471053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 63370 وفاة، مشيرة إلى شفاء 28658 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2854088 حالة.// انتهى //13:25ت م0054

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