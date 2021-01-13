

الخرطوم 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

ألغت السلطاتُ السودانية اليوم حظرَ الدخول الذي فرضته على القادمين من المملكة المتحدة وهولندا وجنوب أفريقيا.

وصرح مديرُ سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان بأن قرار إلغاء الحظر المفروض على القادمين من الدول الثلاث اتخذ بعد التشاور مع اللجنة الفنية للطوارئ بوزارة الصحة السودانية وبناءً على الوضع الوبائي .

وقال: إن القرار يلزم القادمين من تلك الدول إحضار شهادة فحص كوفيد -19 سالب مع الإلزام التام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما بعد ملء استمارة الحجر الصحي.

// انتهى //

13:20ت م

0053





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات السودانية تلغي حظر القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.