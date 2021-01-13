السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3362 إصابة بفيروس كورونا



أبوظبي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت الإماراتُ 3362 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بشفاء 2588 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 213,149 حالة.

// انتهى //

13:16ت م

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أبوظبي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الإماراتُ 3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 239,587 حالة، فيما سجلت 6 وَفَيَات جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوَفَيَات 723.وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بشفاء 2588 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 213,149 حالة.// انتهى //13:16ت م0051

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