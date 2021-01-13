السعودية اليوم / 1917 إصابة جديدة بكورونا في النمسا



فيينا 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1917 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ أكثر من 359 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات المسجلة 6868 وفاة.

// انتهى //

13:14ت م

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فيينا 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 385750 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ أكثر من 359 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات المسجلة 6868 وفاة.// انتهى //13:14ت م0050

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