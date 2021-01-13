السعودية اليوم / إجراء أكثر من 20 ألف عملية جراحية في مستشفيات صحة جازان



جيزان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أجرت أقسام الجراحة في مستشفيات جازان ومراكز جراحة اليوم الواحد التابعة لها 20024 عملية جراحية، خلال العام الميلادي 2020 م.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد العمليات الجراحية المفتوحة في مراكز جراحة اليوم الواحد "الطارئة الصغرى والكبرى والمجدولة" بلغ 2439 عملية، كما بلغ عدد جراحات المناظير "الطارئة الصغرى والكبرى والمجدولة" 404 عمليات جراحية.

وأضافت أن عدد العمليات الجراحية "الصغرى والكبرى الطارئة والمجدولة" بلغ 16331 عملية، والجراحات بالمناظير في الأقسام الجراحية "الطارئة الصغرى والكبرى والمجدولة" 850 عملية جراحية.

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13:04ت م

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