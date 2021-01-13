السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل وزير الصحة



رفحاء 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تخص وزارة الصحة، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ورعاية أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، ضد

وتوفير اللقاحات للجميع .

وأشاد سموه بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت - بفضل من الله - ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معالي وزير الصحة والحرص من القائمين على الشئون الصحية بالمنطقة .

من جانبه أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته للقطاع الصحي بالمنطقة.

// انتهى //

13:03ت م

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رفحاء 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة .وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تخص وزارة الصحة، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي .ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ورعاية أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)وتوفير اللقاحات للجميع .وأشاد سموه بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت - بفضل من الله - ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معالي وزير الصحة والحرص من القائمين على الشئون الصحية بالمنطقة .من جانبه أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته للقطاع الصحي بالمنطقة.// انتهى //13:03ت م0048

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