شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لجانيين بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية، حكم القتل حداً في جانيين في مكة المكرمة ، وقالت في بيان لها : أقدم أحمد أبكر عثمان محمد - نيجيري الجنسية - وهتون بنت علي إبن عبدالواحد مجيدة - سعودية الجنسية - على قتل بندر بن مجحود بن سعيد الزهراني - سعودي الجنسية - وذلك بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قتل المجني عليه وذلك بدخولهما منزله متنكرين والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما , وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين أحمد أبكر عثمان محمد ، وهتون بنت علي إبن عبدالواحد مجيدة – اليوم في مدينة مكة المكرمة.