ذا لاين مدينة تخلو من الشوارع وإشارات المرور والازدحام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - نيوم

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استعرض الحساب الرسمي لمشروع نيوم تصميم مدينة ذا لاين الذكية والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام.

ابتكار مفهوم المدينة:

وقال المشروع عبر تويتر: تخيّل التنقّل في مدينة تخلو من الشوارع وإشارات المرور والازدحام. هكذا هو تصميم ذا لاين الذي يُعيد ابتكار مفهوم المدينة ويحرص على رفع معايير معيشة الأفراد وصحتهم وجودة حياتهم، مضيفًا: “مرحبًا بالمستقبل الجديد وأهلًا بـ ذا لاين”.

إطلاق ذا لاين:

وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.



