الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

العثور على جثة شاب فُقد خلال أمطار حائل

متابعات الخليج 365 - حائل

عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل صباح اليوم الأربعاء على جثة شاب فُقد خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم انتشال جثمان الشاب من سد وادي الأديرع.

مشاركة في أعمال البحث:

وكانت الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث.

ونشر المدني صورًا تبين عملية البحث عن جثمان الشاب والعثور عليه.



