رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لـ أمير الكويت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

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استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى الأمير استقالة الحكومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

استقالة الحكومة:

وكان الشيخ صباح الخالد قد استقبل يوم أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء حيث رفع له استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف أمير الكويت وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.



