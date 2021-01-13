الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

أمطار رعدية على جازان حتى الثانية مساء

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان و محافظة فرسان ،والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 2 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

