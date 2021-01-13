أرامكو تسعى لترتيب قرض بـ 7.5 مليار دولار لمستثمرين محتملين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسعى شركة أرامكو لتأمين قرض بنحو 7.5 مليار دولار للمستثمرين المحتملين في وحدات خطوط أنابيب النفط التابعة لها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

مفاوضات:

وبدأت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات مع المقرضين لتأمين شروط مناسبة لحزمة التمويل التي ستعرض بعد ذلك على المستثمرين، فيما تجري بالتوازي مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب بعوائد متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لما نقلته العربية عن وكالة “بلومبيرغ”.

وستكون صفقة بيع حصة من خط الأنابيب المرحلة الأولى ضمن مساعي أرامكو لجمع الأموال من حقوق التأجير أو بيع حصص في الأصول غير الأساسية.

وتعمل شركة أرامكو مع مستشارين من بينهم غي بي مورغان وموليس أن كو، وهو بنك استثماري في وول ستريت يشارك أيضًا في صفقات أدنوك.

