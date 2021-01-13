والد التوأم الطفيلي اليمني: مركز الملك سلمان تجاوب معنا منذ اللحظة الأولى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد والد التوأم الطفيلي اليمني اللذين وصلا إلى المملكة أمس الثلاثاء، المعاناة التي واجهها في اليمن مع طفليه، إلى أن تجاوب معه مركز الملك سلمان الدولي للإغاثة.

تجاوب منذ اللحظة الأولى:

وأكد متابعات الخليج 365 اليمني أحمد سعيد في تصريحات إلى قناة “الإخبارية”، أنه من محافظة المهرة ولا توجد بها مراكز طبية تعالج حالة طفليه، فانتقل إلى حضرموت ولم يجد أيضًا بها مستشفيات تباشر الحالة، متابعًا أن أحد الأطباء اقترح عليه توجيه نداء لمركز الملك سلمان للإغاثة، وبالفعل تجاوب المركز معه منذ اللحظة الأولى.

وقدم سعيد الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه اللفتة الإنسانية.

ووصل التوأم الطفيلي اليمني أمس إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قادمين من مدينة المكلا بحضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث نقلا إلى مستشفى الحرس الوطني للنظر في إمكانية فصلهما.



