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جامعة الباحة تفتح باب القبول في دبلوم المحاسبة المالية للطالبات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

جامعة الباحة تفتح باب القبول في دبلوم المحاسبة المالية للطالبات

ضمن شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع, عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج “دبلوم المحاسبة المالية” للطالبات اليوم، وتستمر حتى يوم السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

شروط الدبلوم: 

وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج, وألاّ تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة, وألاّ يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها خمس سنوات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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