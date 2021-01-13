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شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تفتح باب القبول في دبلوم المحاسبة المالية للطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13
جامعة الباحة تفتح باب القبول في دبلوم المحاسبة المالية للطالبات
ضمن شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع, عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج “دبلوم المحاسبة المالية” للطالبات اليوم، وتستمر حتى يوم السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.
شروط الدبلوم:
وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج, وألاّ تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة, وألاّ يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها خمس سنوات.