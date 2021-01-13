جامعة الباحة تفتح باب القبول في دبلوم المحاسبة المالية للطالبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع, عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج “دبلوم المحاسبة المالية” للطالبات اليوم، وتستمر حتى يوم السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

شروط الدبلوم:

وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج, وألاّ تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة, وألاّ يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها خمس سنوات.



