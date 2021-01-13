فيديو.. ضبط معمل لإنتاج مياه زمزم مغشوشة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية عمالة وافدة حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات “زمزم” لبيعها على المستهلكين في الأسواق.

مصادرة وإغلاق الموقع:

ونشرت أمانة الرياض مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يبين لحظة ضبط مراقبي الأمانة للمخالفين والمعمل ومصادرة جميع العبوات وإغلاق الموقع المخالف.

وكانت أمانة الرياض في وقت سابق قد ضبطت وافدين حولوا منازل شعبية مهجورة إلى مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة، حيث صادر مراقبو الأمانة البضائع وأغلقوا المواقع.



