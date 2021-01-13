الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

منصة معين تخدم أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمة استلام نسخة الحكم التنفيذية

متابعات الخليج 365 - واس

استفاد من خدمة استلام نسخة الحكم التنفيذية الصادر إلكترونياً من محاكم ديوان المظالم أكثر من 50 ألف مستفيد عبر منصة معين الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة في تاريخ 1442/2/3هـ، وهي من الخدمات التي وفرها الديوان لعموم المستفيدين لمتابعة مسار الدعوى إلكترونيًا وعبر قياس العمل التقني للأعمال القضائية بالمحاكم .

خدمات مميزة:

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية استلام نسخة الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو بالصيغة النهائية، كما يمكن لأطراف الدعوى التحقق من صحة نسخة الحكم المُستَلَمة بطريقة إلكترونية وفق معايير دقيقة وعالية الجودة .

وتوفر منصة معين متابعة حالة الطلب للخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حال الموافقة عليه أو رفضه، كما تتيح المنصة تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بشكل إلكتروني متكامل.

يذكر أن منصة معين وفرت خدماتها حرصًا على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجهاته التي تمت الموافقة عليها من المقام السامي التي تهدف إلى التحول الرقمي المتكامل، من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، وتعزز من بيئة العمل القضائي نحو التقدم والتكامل الإلكتروني .

