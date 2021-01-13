شكرا لقرائتكم خبر عن مفقود سيول حائل وجد متوفى في سد مائي صباح اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم (الأربعاء)، بمشاركة القطاعات الأمنية الأخرى والفرق التطوعية، وأمانة منطقة حائل على مفقود سيول حائل الذي فقد أثناء جريان وادي السلف جنوب غرب حائل يوم (السبت) الماضي في السد المائي المنحدر منه الوادي، وهو متوفى بعد 4 أيام متتالية من البحث والتمشيط المدني والأمني لكامل المنطقة الجبلية، إذ يبلغ الفقيد من العمر 17 عاماً، وفقد أثناء دخوله للوادي مع صديقه الذي أبلغ الجهات الأمنية بفقدانه داخل الوداي، بعد السيل القوي الذي جرف الشاب واتجه به نحو السد.