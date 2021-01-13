وزارة المالية: 5 خدمات جديدة للأفراد على البوابة الإلكترونية

كشفت وزارة المالية عن خدمات إلكترونية جديدة، يمكن للمستفيدين الاستفادة منها، عبر البوابة الإلكترونية للأفراد، من ضمنها خدمات للأفراد، وخدمات للمقررات والقواعد.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة المالية عبر موقع «تويتر»: «ممكن الآن لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة المالية؛ الاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية للأفراد؛ وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».

ونشر الحساب إنفوجرافًا يوضح الخدمات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها والتي جاءت كالآتي:

خدمات المصروفات:

- سيارات موظفي الدولة.

- استعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات.

خدمات المقررات والقواعد:

- الاستعلام عن العوائد السنوية.

- رفع مسوغات صرف العوائد السنوية.

الخدمات العامة:

- إعفاءات القروض.

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