توجيه من الوزير «آل الشيخ»: خطبة الجمعة المقبلة عن خطر الشكاوى الكيدية

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، خطباء المساجد بتخصيص خبطة يوم الجمعة المقبل، للتحدث عن خطر الدعاوى والشكاوى الكيدية والنتائج المترتبة عليها.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر «تويتر»: «وجَّه وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 2/6/1442هـ للتحدث عن خطر الدعاوى والشكاوى الكيدية، وما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبًا وبهتانًا».

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