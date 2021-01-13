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«الخطوط السعودية»: فحص كورونا يكون «مطبوعًا» مع الراكب

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الرياض - محمد عبدالله - مسؤوليته حتى الوصول إلى بلد المقصد

ذكرت الخطوط أن نتيجة فحص فيروس المستجد، يلزم أن يكون مطبوعًا ورقيًّا وبحوزة الراكب؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل نتيجة فحص كورونا عن طريق الرسائل في الجوال تكفي؟ ولا ضروري تكون ورقة من مكان الفحص؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «حسب إفادة القسم المختص، يلزم أن تكون مطبوعة ورقيًّا وبحوزة الراكب وتحت مسؤوليته حال الوصول إلى دولة المقصد لإظهارها للسلطات المعنية بعد استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بها».

وأضاف: « لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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