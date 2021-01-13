السعودية اليوم / 131086 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان



مسقط 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 123415 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 55 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 21 منومًا.

// انتهى //

12:38ت م

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مسقط 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 131086 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1508 وَفَيَات .وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 123415 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 55 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 21 منومًا.// انتهى //12:38ت م0038

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