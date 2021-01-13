السعودية اليوم / الهند تسجل 15968 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت الهند 15968 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارةُ الصحة الهندية اليوم أنّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.495.147 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 151.529 وفاة.

// انتهى //

11:27ت م

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نيودلهي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الهند 15968 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارةُ الصحة الهندية اليوم أنّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.495.147 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 151.529 وفاة.// انتهى //11:27ت م0026

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