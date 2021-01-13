السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية على منطقة جازان



جيزان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان و محافظة فرسان ،والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 2 مساءً.

// انتهى //

11:01ت م

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